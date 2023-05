Črno ali belo?

V nadaljevanju preberite:

Ne vem, zdi se, da gre civilizacija vzvratno pot. Kako bi se sicer lahko v časih, ko se okrog nas dogajajo strašne stvari, še vedno splet zatresel zaradi debate, ali je imela zadnja ptolemajska vladarica Kleopatra VII. svetlo ali temno polt? Podobno kot sholastični filozofi, ki so razpravljali, koliko angelov pleše na konici šivanke, medtem ko so Turki napadali Konstantinopel.

Kaj nam to govori o družbi? Da z razvojem tehnologij postajamo vse bolj neumni in ignorantski? Da se ne oziramo na vse dostopne zgodovinske vire ali pa se jih nikomur ne da več prebrati? Ali preprosto, da naše spletne razprave odrejajo algoritmi in nas s polarizacijo mnenj lepo držijo pred zasloni?

Kriva je nova igrano-dokumentarna serija, ki prihaja na Netflix in v kateri glavno vlogo Kleopatre VII. igra britanska igralka afroameriških korenin Adele James, ki je že samo zaradi barve svoje kože sprožila burne polemike. To je dobilo novo razsežnost, ko se je oglasil vodilni egiptovski arheolog in nekdanji minister za antikvitete Zahi Havas, da Netflixova serija Kraljica Kleopatra s tem, da poskuša prikazati ptolemajsko kraljico kot temnopolto Afričanko, izkrivlja zgodovinska dejstva in da je bila Kleopatra, tako kot celotna ptolemajska dinastija, ki je zavladala v Aleksandriji po smrti Aleksandra Velikega, grško-makedonskega rodu.