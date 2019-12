FOTO:Čudovito je, ko računi prihajajo na tvoje ime

Dragico Kovačević, Milorada Bunijevca in Mileno Petrović združuje več desetletij begunstva. V Srbijo niso pribežali iz oddaljenih eksotičnih krajev. Prišli so iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter s Kosova. V novi državi se jim ni bilo treba učiti drugega jezika, prevzeti neznanih navad, hoditi v druge svete prostore, pa vendar so za njimi dolga leta kalvarij. Zdaj so si s pomočjo humanitarnih organizacij in države uredili svoje, samo svoje domove.Z Bosiljko in Dragom Jakovljevićem smo se večkrat srečali. Prvič pred leti, ko sta bila še v zbirnem centru v Pančevu, vojvodinskem mestu, petnajst kilometrov oddaljenem od ...