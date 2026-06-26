Čuvarka škatlice skrivnosti

Z osvojitvijo 36. kresnika je Ajda Bračič postala sedma zmagovita pisateljica v zgodovini nagrade.

V zgodovini nagrade kresnik, ki jo podeljujejo od leta, ko smo dobili samostojno državo, ni veliko lavreatk. Toda v zadnjih letih se trend spreminja in tega, kljub domnevam, ne gre pripisati kvotam, temveč več drugim dejavnikom. Kot je povedal predsednik kresnikove žirije Igor Bratož, za začetek avtorice že pišejo več, kot pišejo njihovi kolegi. Za to ugotovitev je dovolj že pogled na lanski Nukov seznam izdanih romanesknih del, na katerem je bilo del avtoric več kot polovico. Poleg tega sta pred leti dvakrat zapored slavili avtorici, Bronja Žakelj za Belo se pere na devetdeset (2019) in Veronika Simoniti za Ivano pred morjem (2020). Dve zaporedni leti zatem je že v deseterici vladalo zatišje, v njej se je znašla po ena pisateljica, potem se je »vsulo«: pred tremi leti je bilo v ...