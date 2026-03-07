Borut Sajovic: Da bi jih pritegnili, bomo gradili stanovanja za vojaške družine

Slovenska vojska sledi izkušnjam Ukrajincev z bojišč, za vojskovanje z droni imamo precej lastnega znanja, ki ga tudi izvažamo, razlaga minister za obrambo.

Obrambni minister Borut Sajovic pravi, da Slovenska vojska budno sledi izkušnjam Ukrajincev z bojišč. Za sodobno vojskovanje z droni in obrambo proti brezpilotnim letalnikom imamo na voljo tudi precej lastnega znanja in ga celo izvažamo. Obvezno služenje vojaškega roka se mu trenutno ne zdi potrebno, saj je dovolj zanimanja za prostovoljno usposabljanje. Tik pred koncem mandata vas prosim za oceno, s katerimi dosežki na področju obrambe se lahko pohvalite. Mandat vlade Roberta Goloba je bil v 35-letni zgodovini naše države zagotovo tisti, v katerem je bilo za obrambo, varnost in odpornost namenjenih največ sredstev. Številke so jasne, povečale so se, dosegamo standarde, tako zavezniške kot tudi tiste v širši evropski skupnosti. Predvsem pa modernizacija uspeva in je na pravi poti. Ključ ...