Da bo umetna inteligenca služabnik, ne gospodar

Pisalo se je leto 2013, ko sem v Washingtonu, ob robu zasedanja Mednarodnega denarnega sklada, prisostvoval zanimivi razpravi o prihodnjih trendih. »Naši otroci se bodo ukvarjali s poklici in veščinami, ki jih sploh še ni in si jih zdaj še ne moremo predstavljati. Na to se lahko pripravite tudi vi,« nam je ugledni kolumnist New Timesa Thomas Friedman navrgel v za tiste krizne čase res futuristično naravnanem predavanju. Dobro deset­letje pozneje je futurizem postal realnost. Recimo, samo za drobno ilustracijo: ni vam treba v New York ali San Francisco, kar sredi Slovenije vam nadobudni dvajsetletniki optimizirajo spletne strani – tako, da jih lažje zaznajo vse bolj napredni in agresivni algoritmi umetne inteligence in jih postavijo višje na ogled uporabnikom. Kot je slišati, povpraševanje ...