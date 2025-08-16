Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

V nadaljevanju preberite:

Aleš Čar je na vprašanje, kako se je odmaknil od sodb o dejanjih Simona Dome, odgovoril: »To je osnovni pogoj za kakršno koli pisanje te vrste. Sodimo vsi, sodimo ves čas, internet je greznica mnenj vseh o vsem. To je najlažji in najbolj razširjen šport. Ključ je razumevanje. Nekaj resnejših dilem sem imel samo z najtemnejšim delom knjige okoli poglavja Diablo. Ta del je nastal na koncu. Tam so stvari res črne. Toda v končni fazi se mi je zazdelo, da ga je tam mogoče videti tudi kot človeka, ki je popolnoma izgubljen, v globoki agoniji, tik pred tem, da pregori ... Kot človeka, ki že pada in v naslednjem koraku tudi pristane na tleh. Simbolno in konkretno. Izgubi moč, orožje, status. Simbolno se začne pot ponovnega učlovečenja, če hočete. Vsa ostala pot je precej bolj človeška, kot se zdi na prvi pogled.«