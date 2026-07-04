Če pride Perutnina čez 1,5 milijarde prihodkov, bo med največjimi v EU

Enver Šišić o rasti Perutnine Ptuj, novih prevzemih, davkih, podpori kmetom in svojem premiku iz operative v strategijo.

Enver Šišić: Perutnina že 40 let aktivno gradi svoje poslovanje in ima dolgoročni trg. To je dobro za vse: kmet ima dodatne prihodke, manj tveganja, denar, ki ga zasluži, lahko investira tudi v druge dejavnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Perutnina Ptuj je slovensko živilsko podjetje v lasti vodilnega evropskega proizvajalca perutnine, ukrajinske skupine MHP. Enver Šišić, dosedanji generalni direktor, bo postal odgovoren za strateški razvoj in nove poslovne priložnosti, kar bo koordiniral neposredno z lastnikom skupine MHP. Gospod Šišić, generalni direktor Skupine Perutnina Ptuj ste osmo leto. To je kratka, pa tudi dolga doba. Podjetje je šlo skozi transformacijo. Kaj si boste najbolj zapomnili? Perutnina Ptuj je leta 2019 dobila novega lastnika, ki je vodilni proizvajalec perutninskega mesa v Evropi. Govorimo o ukrajinskem agroholdingu MHP. Z novim lastnikom je Perutnina Ptuj dobila finančno stabilnost in fokus izključno na razvoj našega poslovanja. »Odklenjen« je potencial številnih sodelavcev, ki so si z leti dela v ...