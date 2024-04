Dan, ki je trajal enaindvajset let

V nadaljevanju preberite:

Nekateri analitiki še dandanes trdijo, da so generali z lahkoto prevzeli oblast prav zaradi izolirane geografske lege Brasilie in da se kaj takega v prejšnji prestolnici Rio de Janeiro ne bi moglo zgoditi.

Tako kot pri vseh drugih vojaških udarih, ki so se v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot po tekočem traku dogajali v južnoameriških državah, so odločilno vlogo igrale ZDA. Za svoje »latinskoameriško dvorišče« so skovale tajni načrt, imenovan operacija Kondor. Tedanji predsednik John F. Kennedy in njegova administracija nista zaupala brazilskemu predsedniku Joau Goulartu, ki je bil vse bolj naklonjen socializmu, saj je kubanska revolucija iz leta 1959, ki je pometla z diktatorjem Batisto, obetajoče odmevala na celotnem južnoameriškem kontinentu.