Dan v najboljši deželi na svetu, tu delajo konjak in varujejo rusko strelivo

Prisotnost ruske vojske in obveščevalnih lovk iz Moskve je pregnala dvome, da bo moldavska pot v EU trnova. Pridnestrska republika ni republika, temveč je avtonomna administrativna teritorialna enota na levem bregu Dnestra, neuke turiste radi poučijo domoljubni Moldavci. Ko sem predsednico države Maio Sandu med intervjujem vprašal, ali lahko potuje v vzhodni del svoje države, torej čez reko Dnester in od tam do meje z Ukrajino, je bil odgovor jasen ne.

Ker nisem moldavski politik in ker se nerad izdajam za novinarja, če to ni nujno, si v nasprotju z moldavsko predsednico, ki uradno obvladuje to območje, a tja ne more odpotovati, potovanje v Pridnestrje lahko privoščim. Po nasvetu prijaznih gostiteljev v Kišinjevu sem zatajil svoj poklic in se izognil javnemu prevozu. Za pot na levi breg Dnestra sem za pol dneva najel voznika, ki je obvladal ruščino.