FOTO:Dan zmage ali dan kapitulacije?

Dvanajsti mož. Tik pred majskimi prazniki je nacionalka postavila na ogled izvrstno norveško filmsko dramo iz druge svetovne vojne. Film, ki je bil posnet po resničnih dogodkih, govori o dvanajsterici članov norveškega odporniškega gibanja, izurjenih v Britaniji, ki bi morali v operaciji Martin uničiti nemško letališče Bardufoss na severu države. Toda ker so bili izdani, je akcija propadla. Nemci so pobili enajst diverzantov. Rešil se je samo mladi Jan Baalsrud, ki je v nemogočih zimskih razmerah, visoko nad polarnim krogom, preživel nacistični lov nanj in se s pomočjo domačinov prebil na varno na tedaj nevtralno Švedsko. ...