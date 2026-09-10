Danes Saška - Anhalt, jutri vsa Nemčija?

Zvezna dežela Saška - Anhalt, ki leži v vzhodni Nemčiji, je po površini med najmanjšimi nemškimi zveznimi deželami in ima 2,1 milijona prebivalcev. To predstavlja komaj 2,5 odstotka celotnega nemškega prebivalstva. Kljub temu so njene nedeljske deželnozborske volitve pritegnile zelo veliko mednarodne pozornosti. S skoraj 44 odstotki glasov je zmagala AfD (Alternativa za Nemčijo), kar sicer ni zadostovalo za absolutno večino poslancev v deželnem parlamentu. Obstaja pa možnost, da AfD s pomočjo le nekaj prebežnikov iz drugih strank in/ali Zavezništva Sare Wagenkhnecht (BSW) ustoliči svojega vodjo Ulricha Siegmunda za ministrskega predsednika Saške - Anhalta. BSW je načeloma leva stranka, vendar sta njeni stični točki z AfD proruskost in restriktivna imigracijska politika. Med člani AfD je ...