Danijela Bešiča Loredana tokrat napada opozicija, brani pa koalicija.

Kritika civilne iniciative Glas ljudstva je danes mnogo ostrejša in povsem nedvoumna: minister je natanko vedel, kaj dela: »Minister za zdravje ne izpolnjuje zavez s področja zdravstva, temveč deluje v nasprotju z njimi. Njegovo delovanje lahko opišemo kot postavljanje dobrobiti zasebnega zdravstvenega sektorja pred potrebe javnega zdravstva in pacientov, podporo privatizaciji in tržnim odnosom v zdravstvu ter pretakanju javnega denarja v zasebne žepe.« Zato so ta teden razglasili nedvoumen apel: »Loredan mora stran!«