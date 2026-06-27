Darko Rundek: Delavski razred odhaja v raj

Mnogi glasbeniki postanejo ujetniki svoje mladosti; Rundek se je tej usodi izognil. Haustor ni postal muzej.

Moj dom je bil v več državah, a je bil vedno eden. Živel sem s Sando Hržić, nato z njo in Vido, in to je bil isti dom na Braču ali v Parizu, poudarja Darko Rundek. FOTO: Voranc Vogel

Zgodovina evropske glasbe po padcu velikih ideoloških blokov 20. stoletja poslušalce neredko usmerja k t. i. glasbenim centrom Berlin – London – Pariz. A najbolj zanimive glasbene zgodbe prihajajo z obrobij zemljevida, iz krajev, v katerih so se mešali jeziki, imperiji in posebne melanholije. Glasba Darka Rundeka pripada prav tem prostorom. Koordinate glasbe Darka Rundeka so Zagreb–Pariz–Brač, njena resnična geografija pa je veliko širša: sega od jugoslovanskega novega vala do mediteranskih balad, od afriških ritmov do francoskega šansona, od gledališča do radijske umetnosti. Mnogi glasbeniki postanejo ujetniki svoje mladosti; Rundek se je tej usodi izognil. Haustor ni postal muzej. Njegove pesmi so ostale odprti organizmi, sposobni zaživeti v novih zgodovinskih okoliščinah. V njegovem ...