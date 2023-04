Davčne reforme, utemeljene na alternativnih dejstvih

V nadaljevanju preberite:

Davčna reforma nove vlade je bila utemeljena na ideoloških in interesnih izhodiščih, ki so jo usmerjala k problemom, ki to večinoma sploh niso, ter k zanemarjanju tistih, ki so. Z njenim preklicem nismo veliko izgubili, če izvzamemo še en rez v vladno strokovno bazo, še en korak k zmanjševanju njene kakovosti in operativne sposobnosti.