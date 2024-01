Dediči umazane vojne in letal smrti

Odpri galerijo

Miriam Lewin: »Ko so ženskam povedali, da bodo morda preživele, so bile pripravljene storiti vse. Nekatere so govorile, da so se zaljubile v svoje ugrabitelje. Ne. V koncentracijskem taborišču ne moreš biti zaljubljen. Tudi v nacističnih lagerjih se to ni dogajalo. Tam je bil že kos kruha dovolj za seks. To je strašno.« FOTO: Urad varuhinje pravic in svobode medijev