Ladja, ki jo na Reki dokončujejo za švicarskega naročnika in bo plula vse do južnega tečaja, ni le luksuzna križarka, ampak preizkus, ali lahko Evropa del reindustrializacije opravi na domačem dvorišču. V času, ko evropske ladjedelnice že sprejemajo naročila z dobavami po letu 2032 in ko je na hrvaški obali pet od zadnjih nezasedenih navozov na celini, se postavlja vprašanje, ali lahko slovenski kapital v rokah družine Šešok izkoristi zgodovinsko priložnost. Kaj pomeni nakup ladjedelnice 3. maj za prihodnost ladjedelništva, za lokalno gospodarstvo Reke in za evropsko industrijsko politiko. Več kot 10.000 nekdanjih delovnih mest je danes le še bled spomin. Na čem temelji novi poslovni model, kako se križarjenja in obrambni program prepletata z energetsko samooskrbo, ter ali je stara »težka industrija« res dobila novo priložnost – ali pa le zadnji odlog.