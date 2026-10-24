Demokracija na volitvah je vojna za nedoločen čas

Ameriško-izraelsko zavezništvo in laž nepristranskega mediatorja.
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Palestinski kmetje poskušajo pogasiti požare na svojih zemljiščih v vasi Asira al Kiblija južno od mesta Nablus, ki je pod izraelsko okupacijo. Požari so nastali po tem, ko so izraelski vojaki med obiranjem oljk na palestinske kmete izstrelili solzivec, zaradi česar so se vnela suha polja. FOTO: Jaafar Ashtiyeh/AFP
Prihodnji teden, 27. oktobra, bodo v Izraelu parlamentarne volitve. Volivci bodo odločali o prihodnosti Benjamina Netanjahuja, o njegovi koaliciji, o varnosti, o politični odgovornosti za 7. oktober 2023 in o tem, kdo bo v prihodnjih letih vodil državo.
Milijoni Palestincev, katerih življenje je odvisno od odločitev izraelske oblasti, na izraelskih parlamentarnih volitvah ne bodo imeli glasu. Volilno pravico imajo palestinski državljani Izraela, ne pa prebivalci okupiranih palestinskih ozemelj, ki nimajo izraelskega državljanstva.
Morda se prav tu najjasneje razkrije protislovje sodobne demokracije: o življenju ljudi odločajo tudi tisti, ki jim za posledice svojih odločitev nikoli ni treba odgovarjati. Medtem ko se na voliščih izbira prihodnja oblast, se le nekaj kilometrov stran na ...
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