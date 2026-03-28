Skrajna desnica je v vzponu. V Španiji radikalni Vox skoraj ob vsakem merjenju moči izboljša volilni rezultat. Na njegovo stran se izrazito nagibajo predvsem mladi, ki jim študij ne prinaša več družbene mobilnosti, delo pa ne zagotavlja samostojnosti.

»Mladi ne protestirajo in ne zažigajo zabojnikov, ker je problem prikrit. Danes starši finančno podpirajo otroke, kar ohranja mir v družbi,« je dejala politologinja Estefanía Molina.

Kaj vas je spodbudilo k pisanju knjige oziroma manifesta? Je v Otrocih boomerjev prisotna želja po prebujanju zavesti primerljiva – ob vseh razlikah – s knjigo Dvignite se! (Indignez-vous!) Stéphana Hessela iz časa dolžniške krize?

Španska politologinjaopozarja, da je to simptom razpada temeljnega družbenega dogovora: oblikuje se globoko frustrirana, izgubljena generacija, ki se odmika od sistema, ker ji ta ne omogoča dostojnega življenja in samouresničitve. Prekarnost, nizke plače in nedostopnost stanovanj potiskajo mlade v odvisnost od staršev in v prihodnje verjetno tudi od države . Ena od bolj prepoznavnih analitičark španske družbenopolitične realnosti v sveže izdani knjigi Los hijos de los boomers (Otroci boomerjev) opozarja na brezbrižnost politike do stisk mlajše generacije. Po njenih besedah je vzroke za krepitev protisistemskih in skrajno desnih opcij treba iskati v razočaranju nad političnim modelom, ki večinoma sledi interesom babyboomerjev, generacije, rojene med letoma 1946 in 1964, ter zanemarja potrebe njihovih otrok in vnukov.

Na začetku sem se teh tematik lotevala precej bolj anekdotično v kolumnah za El País, ki jih pišem že več let, potem pa sem ugotovila, da gre pravzaprav za samostojen podžanr. Bralci so mi govorili, naj ne preneham govoriti o tem, da se to dogaja tudi njim: odvisni so od staršev, imajo izobrazbo, a si ne morejo zagotoviti dostojnega življenja.

Postopoma sem opazila, da v Španiji obstajajo generacijske razlike, ki jih ni nihče zares ubesedil. Ko sem videla, da tema vzbuja nelagodje, me je to še podžgalo – ne zaradi branosti, temveč da bi dregnila v sistem. Po naravi sem precej sistemska, a tudi nekoliko uporniška. Kadar zaznam namero, da se določeno temo utiša, o tem govorim še glasneje.

Med pisanjem sem opazila tudi širše razlike v prioritetah države: od socialne politike do pokojnin. Predvsem generacijsko vprašanje se je povezalo z nečim, kar razumem kot svoje vrednote in prepričanja. Vedno sem se spraševala, kakšna je pravzaprav moja ideologija; imela sem občutek za to, kaj je prav in kaj ne, a šele pozneje sem dojela, da to izhaja iz tega, kar sem živela doma: iz ideologije staršev, ideologije španskega srednjega razreda.

Za kakšen pogled na svet gre?

V njegovem jedru je kultura prizadevanja kot temelj napredka. Prepričanje, da trud vodi do dostojnega življenja, je legitimiralo demokracijo in utrjevalo socialno državo. V tem duhu je bila vzgojena praktično celotna družba in to je bila osrednja ideologija generacije babyboomerjev.

Tudi sama verjamem v to. Izobraževanje mi je – čeprav izhajam iz skromnega okolja – omogočilo, da sem napredovala. Zato me je prizadelo, ko sem opazila, da pri mnogih mladih ta logika ne deluje več. Prav iz te razlike in prepričanja, da bi moral trud še vedno delovati kot vzvod socialne mobilnosti, je nastala knjiga Otroci boomerjev.

Trdite, da trenutni družbenopolitični sistem daje prednost babyboomerjem, mladim pa ponuja predvsem simbolične ukrepe, kot so kulturni vavčerji, vozovnice Interrail in stanovanjske subvencije, ki na koncu koristijo lastnikom, največkrat babyboomerjem. Zakaj je sistem tako zasnovan? Ali lahko govorimo o sistemu, ki ga je ugrabila ena generacija?

Tako je zasnovan iz več razlogov. Današnji sistem večinoma izhaja iz izkušnje generacije babyboomerjev, ki se v Španiji ne more primerjati z nobeno drugo. So nekakšna generacijska oaza. Zgradili so demokracijo in doživeli razmah socialne države, moji stari starši tega niso izkusili – zaznamovala jih je državljanska vojna –, generacije, ki prihajamo za njimi, pa živimo v slabših razmerah.

Model idealnega sistema, v katerem demokracija deluje, institucije in trg pa zagotavljajo blaginjo, je pravzaprav model babyboomerjev. Hkrati je to model španskega dvostrankarskega sistema: dveh sredinsko usmerjenih strank, ki sta [z izmenjavanjem na oblasti] desetletja vzdrževali temeljne družbene konsenze.

Toda družbenoekonomska slika se je vmes spremenila …

Ja, gospodarski motor se je ustavil. Med letoma 1985 in 2005 se je bruto družbeni proizvod na prebivalca povečal za približno 70 odstotkov, med letoma 2005 in 2025 pa le še za okoli 11 odstotkov. Takšna rast ne prinaša več enake blaginje. Hkrati so se porušile temeljne predpostavke socialne države: demografija ni stabilna, prebivalstvo se ne obnavlja in nujno je priseljevanje; prepričanje, da bodo otroci živeli bolje od staršev, ne drži več. Pričakovana življenjska doba, nekoč okoli 60 ali 70 let, je danes tudi 90 let.

Kljub temu je politika v Španiji in širše po Evropi v veliki meri prilagojena starejšemu prebivalstvu, zato še vztraja pri tem modelu kot idealu, ki ga je treba ohraniti. Babyboomerji so volilno močna skupina in zaradi politične teže lahko ta model tudi uveljavljajo.

Težava nastane, ker se sistem ne prilagaja razmeram. Aktivnih prebivalcev na upokojenca je vse manj, [realne] plače so nižje, a kljub temu se vztraja pri nespremenjenem okviru – denimo pri pokojninskem sistemu. Sistem poskušajo ohraniti za vsako ceno: z uvozom delovne sile, s krpanjem pokojninske blagajne, stanovanjska vprašanja pa ostajajo nerešena.

Seveda slika ni enoznačna; babyboomerji imajo kapital in premoženje, ki jim omogočata, da pomagajo svojim otrokom, rojenim v zahtevnejših okoliščinah. Zato pravim, da so hkrati obliž in zamašek: obliž, ker skrbijo za potomce in zagotavljajo mir v družbi, in zamašek, ker preprečujejo, da bi resno razmišljali o drugačnem modelu.

Estefanía Molina Je ena od najvidnejših in najbolj prodornih analitičark španskega političnega in družbenega dogajanja mlajše generacije. Rojena je bila leta 1991 v Igualadi v Kataloniji. Po izobrazbi je politologinja in novinarka, širši javnosti je v zadnjih letih znana predvsem kot kolumnistka osrednjega španskega časnika El País ter redna komentatorka v vodilnih nacionalnih in katalonskih medijih, med drugim na Cadeni SER, Telecinco, TV3, RAC1, Canalu 24h in RNE. Kariero je začela kot svetovalka za politično komuniciranje in javne zadeve, več kot desetletje je poročala iz parlamenta, senata in vlade. Leta 2021 je izdala prvo knjigo El berrinche político, februarja je izšla še Los hijos de los boomers, v kateri analizira zaton srednjega razreda in vzpon protisistemskih strank, kot je skrajno desni Vox.

Položaj je paradoksen. Španija raste nad evropskim povprečjem; uradno je država daleč od krize. Vendar so mnogi mladi v zelo zahtevnem položaju, generacijske razlike se poglabljajo. Če bi naredili fotografijo trenutnega stanja: kateri kazalniki vzbujajo skrb?

V Španiji mora mlad človek, če hoče živeti sam, za najemnino odšteti več kot 90 odstotkov plače. To naredi življenje tako rekoč nevzdržno. Španija ima med državami Evropske unije najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih med 15. in 29. letom. Šest milijonov državljanov, starih od 18 do 34 let, je navedlo, da se ne morejo osamosvojiti.

Med letoma 2004 in 2024 se je delež mladih, ki pravijo, da živijo pri starših ali so odvisni od njih, povečal za 16 odstotnih točk. Slabše kot v Španiji je le še v Italiji, Grčiji, na Poljskem, Hrvaškem in Slovaškem. V Nemčiji se je ta delež zmanjšal, zelo majhen pa je na Danskem in Švedskem. Španija se po tem kazalniku umešča ob bok državam juga in deloma vzhoda Evrope. Več kot tretjina staršev pravi, da so v zadnjem mesecu otrokom plačali račune, jim kupili hrano ali poravnali stroške elektrike in vode.

Slika mladih v Španiji je zato slika izrazite odvisnosti od staršev. Ti danes v veliki meri nadomeščajo socialno državo, vendar tega ne bodo mogli večno početi, zato se bo breme postopoma preneslo na državo. Ker imajo nekateri starši več, drugi manj, tak sistem neizogibno poglablja neenakosti.

Ob tem, da socialno dvigalo ne deluje več in da je življenjski projekt mladih bolj kot kdaj prej odvisen od staršev, opozarjate tudi, da mlajše generacije izgubljajo zaupanje v socialno državo. Nekateri naj bi videli rešitve celo v režimih, ki v zameno za materialno varnost omejujejo svoboščine. Je demokratični sistem ogrožen?

»Če se blaginja prenaša znotraj družin, se razlike med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, le še večajo,« pravi Estefanía Molina.

Da. Ko govorite o tem, se večini zdi, da gre zgolj za težave mladih. A spregledano ostaja, kakšen vpliv ima to na našo demokracijo. Ta danes v veliki meri sloni na generaciji babyboomerjev, ki ne bo večna. Prav oni vanjo najbolj verjamejo, saj jim je prinesla svobodo in enakopravnost po diktaturi Francisca Franca. Sledila je tranzicija, ki jim je dala oprijemljive rezultate.

Za današnje mlade teh rezultatov ni. Demokracijo doživljajo kot sistem, ki zanje ne deluje. Sprašujejo se, kakšen smisel ima plačevanje davkov, če si kljub diplomi na javni univerzi ne morejo zagotoviti dostojnega življenja. Mladi zato čedalje bolj občutijo krizo demokracije in med njimi je vse več avtoritarnih teženj. Ne verjamejo več, da je kriva ena ali druga politična stranka, temveč vidijo sistemske težave. Sprašujejo se, kje je blaginja. Obračajo se v preteklost, včasih celo k avtoritarizmu.

Ta občutek je precej intuitiven. Zastavljajo si vprašanja, kam odtekajo viri, kdo ima koristi in kam je usmerjena politika. Prav tu se vse bolj kažejo generacijske razlike. V takšnih okoliščinah se krepijo tudi drugačni odzivi; nekateri menijo, da bi lahko bolj avtoritaren sistem, ki ni odvisen od volilnih skupin, učinkoviteje sprejemal odločitve in razporejal blaginjo. Hkrati se pojavlja idealizacija sveta brez strank in politike. Ob tem se krepi še neoliberalni impulz. V današnji Španiji je idol spletni vplivnež, ki se preseli v Andoro, saj predstavlja nekoga, ki je obrnil hrbet sistemu.

S pobegom v davčno oazo sredi Pirenejev.

Tako je. Mladi se s takšnimi figurami zlahka poistovetijo. Vidijo jih kot ljudi, ki so se izmaknili sistemu, ki ga sami doživljajo kot omejevalnega. Postali so zgled. Hkrati se v Španiji dogaja še nekaj drugega: ideja, da lahko z lastnim trudom napreduješ, je bila glavni steber socialdemokracije, podprt z institucijami socialne države. Danes se vse pogosteje predstavlja kot izrazito neoliberalna. To ne drži. Socialdemokracija je temeljila na ustvarjanju priložnosti – na socialnem dvigalu, dostopu do izobraževanja in zdravstva –, da bi posameznik lahko napredoval z lastnim delom. Šlo je za enakost možnosti, ne rezultatov. Ker sistem tega danes ne zagotavlja več, se takšne ambicije diskreditira kot neoliberalne, kot da je že želja po napredovanju z lastnim trudom ideološko sporna.

Kaj od tega, kar omenjate, ni specifično zgolj za Španijo in kaže širše evropske, strukturne probleme?

Mislim, da nas z drugimi članicami EU povezuje predvsem to, da se temelji države blaginje majejo. Na to je opozoril tudi nemški kancler Friedrich Merz, ko je dejal, da si socialne države, kakršno smo poznali, preprosto ne moremo več privoščiti. Z demografskega vidika ni več zadostne menjave generacij, zato je treba privabljati tujo delovno silo. Toda priseljenci pogosto opravljajo slabše plačana prekarna dela, kar dolgoročno ne zagotavlja višjih prihodkov za vzdrževanje sistema.

Gre za širšo evropsko krizo. Poglejte razprave v Evropski uniji; vse več je govora o zmanjševanju regulacije, v Draghijevem poročilu je poudarjena potreba po večji konkurenčnosti. Hkrati se življenjska doba daljša. Današnje demokracije tako vse bolj dobivajo značaj gerontokracij: delež starejšega prebivalstva se veča, s tem pa tudi potrebe po pokojninah in zdravstveni oskrbi, ki so med največjimi državnimi izdatki.

Skupni imenovalec večine članic EU so vse izrazitejše generacijske razlike, ki jih spremljata velika javna zadolženost ter konflikt med preteklostjo in prihodnostjo. Otroci ne živijo več bolje od staršev. Nekdanji francoski premier François Bayrou je denimo opozoril, da Francija z javnim dolgom v veliki meri vzdržuje življenjski standard babyboomerjev, ki so v Evropi živeli najbolje. Gre za povojne generacije, rojene približno med štiridesetimi in šestdesetimi leti prejšnjega stoletja. Prav njim je namenjen največji delež javne porabe.

Podatki kažejo, da bi v Španiji skrajno desni Vox zmagal na parlamentarnih volitvah, če bi glasovali samo mladi moški. Vaša teza je torej, da je to v veliki meri posledica neuresničenih pričakovanj mladih generacij?

V Španiji smo doživeli prvo generacijsko mobilizacijo z gibanjem 15-M leta 2011. Že takrat so se mladi zavedali, da bodo živeli slabše od staršev. To nezadovoljstvo je kapitalizirala radikalna levica. V ozadju je bil reformizem, upanje, da bi sistem lahko deloval drugače.

Toda zgodilo se je nekaj drugega. Sistem se je navidezno prenovil, v resnici pa je ohranil isto logiko. Zgodile so se politične spremembe; dobili smo novi stranki, več spektakla, več hrupa. Toda ekonomska slika ostaja enaka, srednji razred v zadnjih dvajsetih letih stagnira. Mladi so takrat protestirali, ker si niso mogli kupiti stanovanja, danes pa si ne morejo privoščiti niti najema sobe.

Namesto šoka v obliki izbruha dolžniške krize ali zategovanja pasu danes spremljamo proces postopnega siromašenja. Nezadovoljstvo zaradi slabljenja srednjega razreda in prepričanje, da se sistem ne bo več izboljšal, ustvarjata prostor za nihilizem in izključujoče diskurze. Reformizem z upanjem, ki se je materializiral z vzponom [levičarske stranke] Podemos in [liberalne] Državljani leta 2015, je bil že integriran v sistem in s tem izčrpan.

V teh okoliščinah nezadovoljstvo unovčuje Vox. Kot radikalno desno stranko ga podpirajo številni izrazito neoliberalno usmerjeni volivci. Obstaja tudi povezava med podporo Voxu in krhanjem zaupanja v demokracijo.

Pa vendar v programu ksenofobnega, homofobnega in neofrankističnega Voxa ni zaznati ničesar, kar bi lahko rešilo težave, s katerimi se spoprijemajo mladi. Tudi oni se zdijo usmerjeni predvsem k starejšim generacijam. Zakaj je potem tako privlačen med mlajšimi volivci?

V ospredju je protest proti dvostrankarskemu sistemu. Med številnimi mladimi se krepi želja, da bi ga porušili, saj ga dojemajo kot model svojih staršev. Bipartizem, naj poudarim, ne pomeni zgolj dveh strank sredine – ene na levem, druge na desnem polu, temveč dva politična bloka, ki imata podobne konsenze o socialni državi, njeni ekspanzivni socialdemokratski naravi in demokraciji.

Mladi zavračajo ta model, ker jih ne vključuje in ne odgovarja na njihove potrebe. Vse bolj je prisoten občutek, da so politične prioritete v veliki meri generacijske: pokojnine ostajajo v središču, govori se o potrebi po priseljevanju za njihovo financiranje, stanovanjska problematika se ne rešuje – ne nazadnje zato, ker babyboomerji teh težav nimajo. V tem kontekstu se krepi prepričanje, da tako [konservativna Ljudska stranka] PP in [socialisti] PSOE vodijo politiko, ki ustreza predvsem interesom babyboomerjev.

Kljub jasno zaznavnemu nezadovoljstvu, ki ga omenjate, ulice ostajajo prazne. Vendar pišete, da so te generacije nevarnejše za sistem od tistih pred njimi. V kakšnem smislu?

Mladi ne protestirajo in ne zažigajo zabojnikov, ker je problem prikrit. Kot sem omenila: danes starši finančno podpirajo svoje otroke, kar ohranja mir v družbi. Dokler je tridesetletnik pri starših ali ima njihovo podporo – nekdo mu pomaga, mu plačuje račune –, se napetosti blažijo. Če te pomoči ne bi bilo, bi bil ta človek reven in bi protestiral. Hkrati se je utrdila retorika, ki mladim sporoča: sprejmite prekarnost, ne skrbite, nekoč boste podedovali premoženje staršev.

Moja kritika je, da se že oblikuje generacija, ki se zaradi vse večje frustracije odmika od demokracije. Imajo izobrazbo in delajo, vendar malo zaslužijo. Ne morejo se osamosvojiti ali si ustvariti življenja, zato je njihova politična drža vse bolj protisistemska. Nekateri izgubljajo zaupanje v demokracijo in zavračajo plačevanje davkov. Tudi če bodo nekoč kaj podedovali, svojih vrednot ne bodo spremenili.

Poleg tega je tudi argument o dediščini pogosto iluzoren. V Španiji se hitro širi praksa, da starejši prodajo stanovanje, a v njem ostanejo do smrti, kupnino pa porabijo za dopolnitev pokojnine in oskrbo. To pomeni, da teh nepremičnin otroci pogosto sploh ne podedujejo. Nastaja dvojna iluzija: sedanjost zagotavlja mir v družbi, ker mladi ostajajo doma in ne protestirajo, prihodnost pa obljublja dediščino, ki je v številnih primerih ne bo. Nekateri bodo dedovali, drugi ne, kar bo le še poglobilo družbene razlike.

Demokracija se legitimira tudi z rezultati. Desetletja ji je to uspevalo z idejo, da bo vsaka generacija živela bolje od prejšnje, ter z obstojem širokega srednjega razreda. Je to prelomljeno obljubo mogoče obrniti? Kje vidite rešitve?

Na področju stanovanj in plač. Pogosto slišimo – tudi vi ste to omenili –, da je Španija danes gospodarski čudež Evrope. Ob tem se človek vpraša, v kakšnem stanju so šele druge države, če je Španija čudež.

Španija raste predvsem na račun obsega. Vlada vodi razmeroma odprto migracijsko politiko. V zadnjem desetletju je vsako leto prišlo približno pol milijona ljudi. Ti večinoma zapolnjujejo delovna mesta z majhno dodano vrednostjo: v gradbeništvu, gostinstvu in kmetijstvu. Opravljajo dela, ki jih špansko gospodarstvo potrebuje. Če bi bila Španija Silicijeva dolina, bi prihajali inženirji, vendar ni.

Rast tako temelji predvsem na demografskem povečanju – več ljudi, več zaposlenih –, bistveno manj pa na produktivnosti. Ne vlagamo dovolj v sektorje z veliko dodano vrednostjo, ki bi ustvarjali višje plače. Nekoč smo poslušali, da nihče več noče delati v kmetijstvu. Kmalu bomo poslušali, da nihče več noče biti odvetnik, inženir ali arhitekt. Ne zato, ker teh poklicev ne bi hoteli opravljati, temveč zato, ker ne omogočajo dostojnih prihodkov. Če se to ne bo spremenilo, bodo ljudje preprosto odšli iz države.

Rešitve bi morale vključevati tudi resne gospodarske reforme in prilagoditve šolskega sistema. Okrepiti bi bilo treba poklicno izobraževanje ter na fakultetah bolje uskladiti vpis z dejanskimi potrebami na trgu dela. Ob tem ostaja še stanovanjska problematika, ki je preprosto alarmantna.

Je nedostopnost stanovanj danes glavno ozko grlo?

Da, danes ljudi najbolj bremeni stanovanjska problematika. Tudi ob ne bistveno višjih plačah bi bile razmere za mlade precej manj zaostrene, če bi bile nepremičnine dostopnejše.

V Španiji prebivalstvo raste zaradi priseljevanja, ne da bi temu sledila gradnja stanovanj. Govorimo o pozitivnih učinkih migracij in rasti BDP, a obenem ne zagotovimo dovolj stanovanj za ljudi, ki prihajajo. Nepremičnin preprosto ni dovolj. Priseljenci niso krivi, odgovornost je na državi, ki ne gradi.

Španija je po javnih vlaganjih v stanovanjsko politiko na repu Evrope; na leto nameni približno 34 evrov na prebivalca, povprečje EU pa je okoli 161 evrov, v državah, kot so Irska, Danska in Francija, pa približno 300 evrov.

Gre za vprašanje prioritet. Dejansko je večina rasti javne porabe v zadnjih dvajsetih letih odpadla na pokojnine, deloma tudi na zdravstvo, druge postavke so nazadovale. Hkrati so pokojnine vse manj financirane iz prispevkov delodajalcev in zaposlenih, zato je treba sredstva iskati drugje, vse pogosteje tudi z zadolževanjem. V tej demokraciji, ki se stara in je volilno usmerjena na starejše, je vse bolj očitno, da denarja za druge politike preprosto zmanjkuje, sistem pa tega očitno ne prepoznava kot problem.

V knjigi kot rdečo nit uporabljate generacijski pristop. Ali obstaja nevarnost, da bodo pri tem zapostavljeni razredna vprašanja in neenakosti znotraj posameznih skupin?

Ne, te nevarnosti ne vidim. Prav nasprotno: če teh razlik ne prepoznamo in se jim ne posvečamo, poglabljamo razredno neenakost. Nihče ne zanika razlik med bogatimi in revnimi pri generaciji babyboomerjev. Toda položaj mlajših je danes bistveno slabši. V dveh desetletjih, med letoma 2002 in 2022, so povečali ali ohranili raven premoženja, primerljivo s tisto pred dolžniško krizo leta 2010, le ljudje, starejši od 65 let. Vsem drugim se je položaj poslabšal. Nihče ne trdi, da je bilo starejšim lažje ali da so vsi bogati, a dejstvo je, da so razmere za mlajše precej težje.

Glavna razlika je v razmerju med plačami in stroški bivanja. Nekoč je plača omogočala dostop do stanovanja in s tem razmeroma stabilno življenje. Danes so izdatki za nepremičnine ušli nadzoru, zato velik del dohodka odpade prav nanje.

Zato menim, da neukrepanje – pomanjkanje priložnosti, nizke plače in šibka gospodarska dinamika – vodi v to, da vlogo socialne države vse bolj prevzemajo starši. Prav to poglablja razredno neenakost. Če se blaginja prenaša znotraj družin, se razlike med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, le še večajo.

Skupni imenovalec večine članic EU so vse izrazitejše generacijske razlike, ki jih spremljata velika javna zadolženost ter konflikt med preteklostjo in prihodnostjo. Otroci ne živijo več bolje od staršev, pravi Estefanía Molina.

Knjiga je izšla pred mesecem. V tem času je že doživela ponatis, povzročila je tudi precej razprav; zdi se, da je vznemirila predvsem levi pol. So Otroci boomerjev odprli razpravo, kakršno ste si zamislili med pisanjem?

Vedela sem, da bodo poskušali izkriviti tezo knjige in jo predstaviti kot nekakšen medgeneracijski spopad ali kot to, da si želim, da bi starejšim šlo slabše. Nisem pa pričakovala, da bo to tako grobo in tako očitno, kot to počnejo nekateri. V resnici knjiga ni to, kar ji očitajo nekateri, temveč je poklon vrednotam staršev, aspiracijskemu idealu srednjega razreda. Sistem se legitimira, če posamezniki prek lastnega prizadevanja v njem uresničijo svoje ambicije. Danes so pogoste trditve, da je socialdemokracija življenje od državnih pomoči, a to je asistencializem. Socialdemokracija pomeni, da država in gospodarstvo ustvarjata priložnosti, da lahko tudi tisti na razrednem dnu tekmujejo z drugimi in se nato vzpenjajo.

Če me sprašujete, zakaj je knjiga bolj zmotila levico – zlasti del levo od PSOE –, je to zato, ker gre za diskurz, ki bi ga sami uporabljali, če bi bila na oblasti desnica. Prepričana sem, da bodo to, kar danes govorim jaz, govorili tudi oni ob menjavi vlade. Moti jih tudi, da to prihaja iz progresivnih pozicij. Sama nisem spletna vplivnica, ki se je preselila v Andoro, prav tako ne prihajam iz bogate družine. Izviram iz skromnega okolja: moja babica ni znala brati in pisati. Moja pot je bila mogoča zaradi priložnosti, ki jih je omogočila država blaginje. Zato je zanje to še bolj moteče. Gre za stališča, ki bi jih hoteli zagovarjati tudi sami, pa jih ne morejo, ker so na oblasti ali podpirajo vlado.

