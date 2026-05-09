Vladimir Milošević: Depresija je zaklenjena ustvarjalnost

Psihiater Vladimir Milošević se je z Metodom Pevcem podal v zapor na Dobu. S pomočjo psihodrame sta z zaporniki ustvarila dokumentarec Ko pridem ven.

Režiser je verjel, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater je verjel, da lahko z metodo psihodrame v obsojencih prebudi ustvarjalnost in omogoči spremembo. Dokumentarni film Ko pridem ven, ki ga je nagradilo občinstvo na Festivalu slovenskega filma, je aprila doživel premiero v Cankarjevem domu, zaradi velikega zanimanja ga bodo še enkrat predvajali nocoj. Eden od vodilnih terapevtov psihodrame v Evropi dr. Vladimir Milošević pogosto svetuje gledališkim in filmskim ustvarjalcem. Nič čudnega, v času študija se je odločal med filmsko režijo in medicino. Prevladala je medicina, strast do filma je ostala. Kot psihodramski svetovalec je sodeloval pri gledaliških projektih Tomija Janežiča, pri številnih filmskih projektih, med njimi Moški ne jočejo Alena Drljevića, nazadnje tudi z Damjanom ...