V nadaljevanju preberite:

Papež je v teh tednih povedal nekaj utopičnega: da bi marsikje po svetu lahko rešili vprašanje lakote tako, da bi za eno leto ustavili proizvodnjo orožja. Res je, da svet tako ne deluje in nikoli ne bo, toda tovrstne izjave so, če jih izreče svetovna moralna avtoriteta, pomembne, ker v javnem mnenju vplivajo na oblikovanje moralnih prioritet.Posebej papež deseto obletnico hoče obeležiti s svojo mirovno mislijo glede vojne v Ukrajini. Osebno hoče obiskati Moskvo in Kijev. Njegvo bolj je namenjen tudi korupciji.

V tem smislugredo tudi razširjena sporočila: tudi to, da Katoliška cerkev v Sloveniji že desetletje dobiva signale, naj opusti vse prakse, ki so zaznamovale slovensko tranzicijo, v kateri si je zelo umazala roke po vseh bistvenih programskih točkah papeževega pontifikata