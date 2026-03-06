Desnica obljublja javno zdravstvo, a načrtuje njegovo razgradnjo

Zdravstvo je osrednja tema letošnjih parlamentarnih volitev.

Stranke levega in desnega političnega pola se zaklinjajo, da podpirajo ohranjanje in krepitev javnega zdravstva, kar ni nepričakovano. Obstaja pomembna razlika. Podpora javnemu zdravstvu je med volivci tako prevladujoča, da si tudi največji zagovorniki njegove privatizacije, ki so se utaborili v desnih strankah, tega ne drznejo odkrito zagovarjati. Desnica celo prepričuje volivce, da so ukrepi sedanje levosredinske oblasti – zlasti poskusi ločitve javnih in zasebnih izvajalcev ter omejevanje dvojne prakse javnih zdravnikov – delovali nasprotno od svojega namena: namesto krepitve javne zdravstvene službe naj bi jo ohromili in paciente prisilili, da pomoč iščejo pri zasebnikih. Kako bi desne stranke reševale javno zdravstvo, je razvidno iz njihovega najpogosteje oglaševanega gesla: denar ...