Desno, skrajno desno

Minulo nedeljo je Hannes Loth postal župan mesteca v vzhodnonemški deželi Saška - Anhalt, Robert Sesselmann je bil izvoljen za upravnika okrožja v Sonnebergu na jugu Turingije. Alternativa za Nemčijo je dosegla dve lokalni politični zmagoslavji v enem tednu in prvič se bo politik AfD preselil v mestno hišo.

To je lokalni politični uspeh, in vendar volilna zmaga, ki ima pomen na državni ravni. Skrajna desnica si je priborila dober položaj za napade na deželno in zvezno politiko.