Svet je vse bolj zapleten, vendar razumljiv, tudi ko gre za nerešljive probleme. Zato izpostavljam dva procesa: prvič, razkroj Zahoda in erozijo demokracije; drugič, odločenost nezahodnih velesil, da spremenijo svetovni red in končajo prevlado Zahoda. Bližnji vzhod je idealno izhodišče za razmislek o svetu kot celoti.

Trumpov načrt za mir v Gazi v dvajsetih točkah (9. oktober 2025) je ustavil vojno (ubijanje visoke intenzitete), saj terorizem vpletenih (ubijanja »nizke« intenzitete) ni ustavljiv.

»Mir« – ne vojna – bo kratek. Kot vsi doslej. Trumpov mir je samo nadaljevanje hegemonije Zahoda in Izraela nad nezahodno kulturo v večinsko islamsko-arabskem svetu. »Mir«, ki spet stoji na (pre)moči Zahoda, bo držal do naslednje vojne, vendar pa se bo nasilje, definirano kot terorizem – za ponižano večino vedno legitimen –, nadaljevalo kot ubijanje kogar koli in kjer koli.

Geopolitično je Bližnji vzhod prostor, kjer se od pamtiveka kaže srž odnosov med velesilami – to so odnosi moči. Tudi po letu 1948 – in seveda pred tem – so v vsa, vedno začasna premirja (imenovana sporazumi, pogodbe, dogovori, treaties, accords, agreements etc.) direktno ali indirektno vpletene velesile z nasprotnimi interesi. Prej Velika Britanija in Francija, zdaj ZDA, Rusija, Kitajska. Danes se konflikt med velikimi zaostruje na Bližnjem vzhodu, saj hoče Zahod (ZDA, Izrael, Evropa) ostati hegemon – širši Bližnji vzhod je njegova interesna sfera. Z vidika globalnega konflikta Nezahoda z Zahodom za spremembo mednarodnega reda sveta je Bližnji vzhod prostor, kjer se problemi nonstop rešujejo z nasiljem, torej so »nerešljivi«.

Analogije – enotni jezik človeštva

Ko gre za velike premike, se v razmisleku o celoti odnosov – tokrat med Zahodom in Nezahodom za novi mednarodni red – opiram na zgodovino diplomacije, ki ni redukcija stvarnosti (preteklosti), ampak se osredotoča na srž realnosti: na odnose moči proti moči in sile proti sili. Kot pri vsaki bipolarnosti, torej tudi današnji, ne gre za poenostavitev Zahod vs. Nezahod, ampak za konflikt interesov. Zato analogije koristijo, da bolje razumemo trenutne odnose moči med velesilami, saj so znana/razumljiva snov vseh zgodovin (preteklosti smisla): političnih, vojnih, verskih; pa civilizacij, kultur, politik itd.

Za tako imenovano realistično misel je »redukcija« odnosov na moč in silo stalnica – od Ramzesa II. do Hatušila III. (1270 pr. n. št.); med Atenami, Šparto, Perzijo; Rimom in Barbari; zavezniki in nasprotniki v dveh svetovnih vojnah in hladni vojni (1914–1990). Skratka, Zahod in Nezahod »redukcijo na moč in silo kot sposobnosti uničevanja« dobro razumeta, saj realizem, vsaj zame, izhaja iz ontologije (DNK) biti.

Ali to drži, se razlage temeljnih veščin – filozofij, znanosti, mitologij, umetnosti, znanosti – opotekajo. Gotovo pa so najbolj univerzalni in jasni ukazi teologov, klera, svetih knjig, zakaj je treba ubijati v imenu Boga: »Ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha.« (5 Mz 20,10-18) »Vse živali zemlje in vse ptice neba naj se vas bojijo in trepetajo pred vami.« (1 Mz 9,2) itd. Iz mentalitete teh »ukazov« izhajata sodobna tehnologija in »zmaga« (beri poraz) globalnega, ne samo zahodnega človeka nad življenjem!