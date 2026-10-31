Digitalne platforme imajo algoritme, država pa javne zavode

Obstajajo ljudje, ki razumejo kulturo kot zbir dosežkov, in ljudje, za katere je kultura predvsem način bivanja v svetu. Barbara Rogelj nedvomno sodi v drugo kategorijo. Že več kot dve desetletji v Cankarjevem domu oblikuje kulturnovzgojni in humanistični program, v katerem umetnost ni namenjena zgolj občudovanju, temveč tudi dvomu in seveda nelagodju, pa radovednosti in tistim nepredvidljivim trenutkom, ko se človeku zaradi knjige, predstave ali pogovora svet nenadoma pokaže nekoliko drugačen. Barbara Rogelj pripada generaciji, ki je odraščala v času, ko je kultura še pomenila obljubo intelektualne emancipacije, ne zgolj prostočasne dejavnosti. Toda za razliko od mnogih sodobnikov ne objokuje domnevnega zatona kulturnosti mladih generacij. Nasprotno, zanima jo, kaj vidijo oni, česar mi ...