Digitalne valute centralnih bank in neokrnjena avtonomija

Lehman Brothers in praznina deset let pozneje

Lehman Brothers je simbol vsega, kar je razviti svet pred desetimi leti vrglo iz tečajev. Z današnje perspektive je možno mirneje razpravljati o globljih vzrokih posledic propada te ameriške investicijske banke in ovrednotiti institucionalno ukrepanje, ki naj bi dogajanjem v globalnem gospodarstvu in financah spet omogočalo običajno predvidljivost. Propad Lehman Brothers je razkril popolno ločenost globalnega finančnega sveta od sveta realne ekonomije in ustvarjanje finančnih terjatev, ki so več kot desetkratno presegale zmožnosti realnega pokritja.