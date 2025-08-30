Digitalno vračanje v nomadsko življenje

V nadaljevanju preberite

Vsi, ki se radi podajamo na popotovanja v bolj ali manj eksotične kraje, smo že kdaj z občudovanjem opazovali nomadska plemena – na skrajnem severu, v stepskih krajih ali tropih. Nomadstvo je ena od najstarejših oblik človeškega bivanja, razvila se je že pred nastankom prvih stalnih naselbin. Nomadi nimajo doma, ampak se selijo za prostoživečo divjadjo oziroma lovskim plenom ali zaradi iskanja pašnikov za živino. Za preživetje so se prilagodili zakonom narave. Pridejo, postavijo šotore ali druge oblike prebivališča in vse drugo, kar skupnost potrebuje za življenje, nalovijo živali ali nahranijo živino, nato pa, ko napoči čas, preprosto odidejo drugam.

S kmetijstvom, stalnimi naselbinami in urbanizacijo se je obseg nomadstva precej zmanjšal, a ni nikoli popolnoma izginil. V zadnjem desetletju se tudi razviti svet vse bolj vrača k nomadskim koreninam. Razvoj sodobne tehnologije, ki je prek spleta omogočil delo na daljavo in odpravil potrebo po pisarnah na sedežu podjetja, je naplavil tako imenovane digitalne nomade.