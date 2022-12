Diktatura, vojna in vest naroda

V članku preberite:

Memorialu so zaradi njihovih raziskav ves čas metali polena pod noge. Prava drama se je zgodila oktobra lani, ko je na sedež Memoriala v Moskvi vdrla drhal z ulice (kdo jo je poslal, ni težko uganiti) in prekinila predvajanje filma Gospod Jones, ki ga je režirala Agnieszka Holland. Film pripoveduje o Garethu Jonesu, novinarju iz Walesa, ki je leta 1933 odpotoval v Sovjetsko zvezo, da bi odkril resnico o holodomoru v Ukrajini, o Stalinovi umetno povzročeni lakoti, ki je odnesla več milijonov življenj. Množica, ki je vdrla v dvorano, je tam prisotne zmerjala s fašisti in kričala: »Roke proč z naše zgodovine!«

Med ustanovitelji Memoriala je bil tudi 81-letni Lev Ponomarjov, kasneje vodja in ustanovitelj gibanja Za človekove pravice (nastalo je leta 1997), ki ga je vrhovno sodišče likvidiralo leta 2019. »Memorial je nacionalni ponos in vest Rusije,« pravi Ponomarjov, sicer doktor matematike in fizike, ki ga je oblast med prvimi razglasila za tujega agenta in ga zaradi tega tudi večkrat zaprla. »Država je popolnoma razklana. V Rusiji ni družine, kjer ne bi bilo žrtev iz časov sovjetske represije. Toda po drugi strani so v skorajda vsaki družini tudi ljudje, ki so bili v službi režima in zvesto služili rabljem lastnega naroda. In ti so zdaj na oblasti. Ti nikoli ne bodo obsodili sovjetskega terorja in represij. V Rusiji se dogaja fašizacija. Impulze zanjo resda daje Putin, toda v mnogočem se ta proces rojeva tudi od spodaj in to je najbolj strašno. Putin bo namreč prej ali slej odšel, fašizem pa bo ostal …« se boji Ponomarjov.

Memorial so uradno likvidirali zato, ker na njihovih dokumentih in objavah ni bilo opozoril, da gre za organizacijo, ki je po ruski zakonodaji »tuji agent«. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je novico o likvidaciji cinično komentiral z besedami: »Zakone je pač treba spoštovati. V Memorialu imajo že dolgo težave z njimi!«