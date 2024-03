Diplomacija ali piar

V kolumni preberite:

»Nimamo izbire, ni alternative za mir – in aktivizem je eden od načinov boja proti brezupu, nemoči,« je rekla udeleženka razprave o vlogi žensk v prizadevanjih za mir v Gazi. Predstavnice dveh organizacij, izraelske Women Wage Peace in palestinske Women of the Sun, ki sta bili zaradi skupnega delovanja nominirani za Nobelovo nagrado za mir 2024, so pretekli teden obiskale Ljubljano. Ena med njimi je tudi ženska leta revije Time. Vabilo na okroglo mizo z bližnjevzhodnimi sogovornicami je zvenelo atraktivno.

Ampak dogodek v Cankarjevem domu je bil piarovski dogodek.