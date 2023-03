Direktorica Umarja, stateginja, krotilka levov

V nadaljevanju preberite:

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) vodi od konca leta 2018; nekaj mesecev je relativno neodvisno vladno službo, ki spremlja in analizira gospodarske, socialne in okoljske kazalce, vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. V času vlade Marjana Šarca je postala direktorica. Pred tem pa je bila več kot desetletje namestnica direktorja Umarja, sedanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta.

Maja Bednaš je s tem tednom prevzela še vodenje svetovalnega telesa, strateškega sveta za makroekonomska vprašanja pri predsedniku vlade. Če je opis del in nalog Umarja jasen – tradicija urada sega še v čase, ko se je institucija imenovala zavod za družbeno planiranje –, je poslanstvo strateškega sveta za makroekonomska vprašanja manj jasno. Ob prvem zasedanju sveta je predsednik vlade Robert Golob napovedal, da bo poslovanje izvršne oblasti poslej nekoliko drugačno: najprej bo oblast poslušala priporočila sveta, šele potem bo v javnosti nastopila s konkretnimi idejami.