Ko ženska spregovori: kako linč utiša političarke, novinarke in aktivistke

Pojdi tja, kjer ti je mesto! Debeluhinja. Kakšna pa si? Stara. Grda. Anoreksična. Narcistična pička. Čakaj, da ga boš fasala. Izgini. Naj te zaprejo nazaj na psihiatrijo, kamor sodiš. Si vzela premalo dozo tablet? Krava … In tako naprej. To so najnežnejši komentarji, ki jih lahko vidimo pod objavo skoraj katerekoli ženske v javnem življenju, ki se je odločila, da pove svoje mnenje ali dvigne glas. V javnem prostoru niso na udaru samo ženske, vsakdo, ki postane preveč viden, v nekem trenutku dobi svojo porcijo gneva in jeze. A ne gre samo za vprašanje, kaj je v nas, ljudeh, da imamo potrebo na spletu izlivati svoje najbolj mračne strasti. Vprašanje je, zakaj se prav ob ženskah tako spremeni besednjak. Ko v javni prostor vstopi ženska, se politični konflikt zelo hitro spremeni v sojenje ...