Ko ženska spregovori: kako linč utiša političarke, novinarke in aktivistke

Ne, spletni linč ni kazen za eno samo žensko, je opozorilo vsem drugim: pazi, kaj se ti lahko zgodi, če stopiš v javni prostor, spregovoriš in ugovarjaš.
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V 21. stoletju ni nič drugače: ko želimo diskreditirati žensko, odpremo vrata v njeno spalnico, v njeno telo. Ker je to vznemirljivo. In ker se s tem najlažje zabrišejo resne, za državljane veliko bolj nevarne stvari, ki se dogajajo za drugimi zaprtimi vrati.
Na fotografiji: Sončni mrk, pogled iz Observatorija v Arcos de las Salinas, v Španiji, 12.8.2026. FOTO: Christian Hartmann /Reuters
Pojdi tja, kjer ti je mesto! Debeluhinja. Kakšna pa si? Stara. Grda. Anoreksična. Narcistična pička. Čakaj, da ga boš fasala. Izgini. Naj te zaprejo nazaj na psihiatrijo, kamor sodiš. Si vzela premalo dozo tablet? Krava … In tako naprej.
To so najnežnejši komentarji, ki jih lahko vidimo pod objavo skoraj katerekoli ženske v javnem življenju, ki se je odločila, da pove svoje mnenje ali dvigne glas.
V javnem prostoru niso na udaru samo ženske, vsakdo, ki postane preveč viden, v nekem trenutku dobi svojo porcijo gneva in jeze. A ne gre samo za vprašanje, kaj je v nas, ljudeh, da imamo potrebo na spletu izlivati svoje najbolj mračne strasti. Vprašanje je, zakaj se prav ob ženskah tako spremeni besednjak.
Ko v javni prostor vstopi ženska, se politični konflikt zelo hitro spremeni v sojenje ...
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