Divja misel nekega mlinarja

Carlo Ginzburg pod povečevalno steklo zgodovinarja postavlja svetovnonazorske mreže ljudi iz prejšnjih stoletij, ki so vodile v heretične, torej napačne razmisleke. Izbrskal je pisne vire, ki pričajo o tem, kako so se tuhtajoči ljudje dokopali do svojih zablod. Torinčan Ginzburg spominja na antropologa, ki se je potopil v neprehodne gozdove prejšnjih stoletij.

»Od nekdaj se zavedam, da je odraščanje v intelektualni smetani 20. stoletja privilegij redkih izbrancev.«