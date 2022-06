Do zdaj zaupni nemški arhivi o slovenski osamosvojitvi

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna politika je bila slovenski osamosvojitvi sprva zelo nenaklonjena. Leta 1991 je predvsem po zaslugi nemških državnikov prišlo do preobrata, ki je na koncu leta 1991 in na začetku 1992 privedel do mednarodnega priznanja. Nemški vladni dokumenti o tem obdobju so zdaj dostopni javnosti. Kaj prinašajo in kdo so glavni neslovenski junaki slovenske zgodbe?