Doba brez imena: razpoke Zahoda, vzpon Azije in moč novih mogotcev

Geopolitični premiki, zaton demokratičnih standardov in koncentracija bogastva oblikujejo obdobje, ki mu še nismo znali dati imena.

Nekatera zgodovinska obdobja so bila poimenovana bolj ali manj v realnem času. Benito Mussolini je izraz »fašizem« patentiral leta 1919, tri leta, preden je s fašističnim gibanjem dejansko prevzel oblast. Sovjetska zveza je hkrati z boljševiško revolucijo razglasila, da živi v socializmu. Potem so temu rekli realni socializem. Oznaki, da živi v stalinizmu, se je – kljub kultu osebnosti – v času diktature Josifa Visarjonoviča izogibala. George Orwell je z izrazom »hladna vojna« oktobra 1945 poimenoval dobo, ki se je začela neposredno po drugi svetovni vojni. Torej v času, ko sta bombi v Hirošimi in Nagasakiju že eksplodirali, času povojnih maščevanj, času povojne obnove, času povojne preureditve sveta. Orwellova oznaka se je prijela z nekajletno zamudo. A ko se je prijela, je bilo jasno, ...