Dobavitelja izbrati v 2027, leto kasneje odločiti o projektu, vmes o partnerjih

Pri projektu druge jedrske elektrarne poteka javna obravnava pobude za državni prostorski načrt (DPN), kar pomeni veliko dela za poslovnega direktorja Gen energije Bruna Glaserja. Pripraviti je treba kopico dokumentov in odgovorov. Tako bo hitro minil tudi čas do leta 2027, ko naj bi izbrali dobavitelja, in do leta 2028, ko sledi končna investicijska odločitev. Mali modularni reaktorji takrat še ne bodo dovolj zreli in preizkušeni, da bi zamajali odločitev. Lahko pa jo kaj drugega, denimo, iskanje partnerjev ali referendum.

Na kateri točki je zdaj projekt Jek 2? Pobuda za DPN je v javni obravnavi do konca oktobra.

Objava pobude za državni prostorski načrt je pomemben mejnik. Začetek priprave DPN, ki ga pričakujemo še v tem letu, je eden ključnih korakov, s katerim lahko projekt napreduje na naslednjo stopnjo. Na Gen energiji potekajo aktivnosti za pripravo vseh strokovnih podlag in spremljajočih študij, potrebnih v postopku priprave DPN. V sklopu tega postopka bo sicer potekala celovita presoja vplivov na okolje, ki bo zajemala tudi čezmejno presojo. Ta del bo zahteven in bo terjal veliko časa in energije.