FOTO:Dober večer, vstopite, prosim!

Cirkus Éloize je sodeloval na številnih prestižnih mednarodnih festivalih in zapeljal tako newyorški Broadway kot londonski West End. Njihove produkcije si je z več kot 5500 predstavami v prek 550 mestih ogledalo več kot 3,5 milijona gledalcev.Akrobatika, gledališče, ples in glasba v živo – vse to ponuja Hotel, predstava montrealskega cirkusa Éloize, ki jemlje dih. Gledalca vodi skozi intimno in poetično vesolje hotela, oblikovanega z avantgardno scenografijo najrazkošnejših hotelov. Spomnite se samo na Budapest Hotel. Hotel je zgodba o nekem kraju, prepolnem zgodb, o prostoru, kjer se z ljudmi srečamo praviloma enkrat in ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.