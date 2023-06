Dobro poletno branje v Sobotni prilogi

Pred poletjem Irena Štaudohar že po tradiciji pripravi nasvete za dobro poletno branje. Velika modrina je naslov članka z zbirko nasvetov, katere knjige velja vzeti v roke. Nataša Matjašec Rošker je letošnja prejemnica Borštnikovega prstana. V pogovoru s Petrom Rakom je frazo, da je ves svet oder, postavila pod vprašaj. Ne. Ni vse oder. In nismo vsi igralci.

Tudi ruska politična analitičarka Jekaterina Šulman je v pogovoru z Aljažem Vrabcem stereotipe postavila na glavo. Poskus ruske okupacije Ukrajine nima zveze s širitvijo zveze Nato. Putinova dejanja so posledica notranjepolitičnih protislovij v sami Rusiji, trdi ena najbolj spoštovanih ruskih politologinj.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je v pogovoru za Sobotno prilogo del zahtev sindikata visokošolskih učiteljev podprl, nekatere zahteve pa je označil za manipulacijo. Ob političnih pritiskih na univerzo, naj spremeni število razpisanih mest za študente, pa opozarja, da politika odločitve sprejema brez dobrih podatkov in analiz.

Boštjan Videmšek in fotograf Matjaž Krivic sta v Afriki zabeležila, kako znanstveniki slonom, ki imajo vedno večje težave zaradi neplodnosti, pomagajo, da karizmatična živalska vrsta ne bi izumrla.

Na vprašanje minljivosti je v pogovoru s pesnikom in umetnostnim zgodovinarjem Miklavžem Komeljem trčila tudi Vesna Milek. »Ne čakam na 22. stoletje, mene zanima samo večnost,« je provokativno pojasnil Komelj.

In provokativen je tudi italijanski igralec in glasbenik Moni Ovadia. »Še sreča, da imamo revolucionarje!« je zaklical izpraševalcu Jerneju Ščeku.

Saša Vidmajer v kolumni analizira rezultat, ki ga je Slovenija dosegla v Združenih narodih, ko je bila izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta. Ukrajinska pesnica Halina Kruk v pogovoru z Nino Gostiša ugotavlja: »Svet je od nekdaj ujet v neravnovesje med vojno in mirom.« Kriminolog in socialni pedagog Mitja Muršič pa v pogovoru z Anjo Intihar pripominja: »Odrasli smo mladim pogosto žal mizeren zgled.«

V portretu tedna nastopa pionir slovenske popularne glasbe in kantavtor Tomaž Domicelj, kolumnist Esad Babčić za zadnjih straneh Sobotne razmišlja o športnikih, ki so bili hkrati pesniki, kolumnista Janez Markeš in Karel Lipnik pa se lotevata zdravstva in pravne države.