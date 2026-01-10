Dobrodošli v krasnem novem svetu Trumpa, Xija in Putina

Minulo leto je bilo spektakularno, izrisale so se konture novega sveta. Z vrnitvijo Donalda Trumpa v Washington se je zgodil geopolitični obrat in zaostrila strateška tekma »velikih treh«: Trump, Vladimir Putin in Xi Jinping razkazujejo imperialne ambicije in vsak do njih zahteva svojo interesno sfero. Leto 2026 se je komaj začelo in že je preseglo imaginacijo. Amerika je napadla Venezuelo, zdaj steguje prste po Grenlandiji.

Z vojaško operacijo in ugrabitvijo predsednika Nicolása Madura je legitimizirala politiko, ki krši mednarodno pravo in stavi na surovo silo. Trump je intervencijo definiral kot »izjemno vojaško operacijo«, kar je nenavadno podobno besednjaku, ki ga je uporabil ruski predsednik, ko je pred štirimi leti napovedal invazijo na Ukrajino.