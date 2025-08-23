Dobrodošli v šoli 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Katere vrste vezav poznamo? Kakšna je keprova vezava? Iz česa so regenerirana vlakna?

To so tri vprašanja iz precej daljšega nabora, na katera se petošolci pri gospodinjstvu učijo odgovore na pamet. Čez dober teden jih čakajo nova vprašanja, ki naj bi mlade pripravljala na poklice prihodnosti, jih opremila z veščinami za življenje v hitro spreminjajočem se svetu in oblikovala v ljudi, ki bodo vodili slovensko državo in gospodarstvo po poti napredka in razvoja.

Pa jih bodo res?