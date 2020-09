Dobrodošli v vzhodni Evropi

Blejski strateški forum je postal politična manifestacija, ki je v celoti odrazila hotenje nove vlade in novo smer slovenske zunanje politike

Povabili so različne goste, toda odzvali so se večinoma višegrajci. Na osrednjem omizju voditeljev so sodelovali izključno srednje- in vzhodnoevropski premieri in predsednik. Foto: Uroš Hočevar/Delo