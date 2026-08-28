Dodana vrednost čiščenja terena

Jajoi Kusama je mrtva. Dolly Parton je mrtva. Mrtev je Ratko Mladić. Jajoi Kusama je pustila za seboj umetnine, sestavljene iz majhnih pik. Dolly Parton je zapustila tisoč pesmi. Ratko Mladić je pustil za seboj bele nagrobnike. Stebre, ki se z bosanskih pokopališč dvigajo proti nebu. Nagrobnike, ki pripovedujejo o genocidu, etničnem čiščenju, zločinih proti človečnosti. Pike, iz katerih je sestavljena umetnost Jajoi Kusama, pripovedujejo, da smo ljudje nekaj neskončno majhnega. Da smo del ogromnega vesolja – družbenega in fizičnega. In vendar smo. Smo drobne pike. Drobne pike, ki najdejo veselje tudi v tem, da skupaj poslušajo Dolly Parton in njeno pesem Jolene. Cilj Ratka Mladića je bil drugačen. Ljudi, te drobne pike v vesolju, je uničeval, brisal, iztrebljal. Čistil je teren, da bi ...