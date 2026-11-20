Švicarski vodovodar Caspar Mel­chior­­ Gebert je pred dobrimi 150 leti, natančno leta 1874, ob Züriškem jezeru odprl obrt. Dvanajst let kasneje sta v dobrih 120 kilometrov oddaljenem Baslu kemik Alfred Kern in poslovnež Edouard Sandoz ustanovila kemično podjetje za proizvodnjo sintetičnih barvil za tekstilno industrijo. Iz obrtne delavnice ob Züriškem jezeru in kemične tovarne v vse bolj industrializiranem mestu na tromeji med Švico, Nemčijo in Francijo sta se razvili dve tudi nam zelo znani mednarodni podjetji – Geberit in Sandoz. Kateri posel je danes donosnejši – posel s stranišči ali zdravili? Proizvajalec sanitarne tehnike je leta 2025 dosegel 29,4-odstotno EBITDA-maržo, medtem ko je farmacevtska skupina Sandoz ustvarila 21,7-odstotno prilagojeno EBITDA-maržo. Proizvajalec stranišč ...