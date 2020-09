Dogodek ni drugega kot njegova interpretacija

Predsednik vlade Janez Janša je v zadnjem času nekajkrat ponovil trditev, da gre v spopadu med njim in kritiki njegovih sedanjih idejnih posegov v slovensko družbo zgolj za »boj za interpretacijo«, pri čemer sebe v nasprotju z levo usmerjenimi »ničejanskimi« razlagalci družbene stvarnosti umešča med glasnike dejstev. Ter še: »Menim, da bo vseeno v tem spopadu med dejstvi in interpretacijo prišlo do zmage dejstev.«Da bi razumeli, kako anahronistično stališče je zavzel Janez Janša, za začetek pojasnimo, da so v zgodovinopisju že vsaj pol stoletja presežene debate o spopadu med dejstvi in interpretacijo, ki jih je ...