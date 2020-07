Dolga pot domov

"Kam pa greva zdaj?" je Ivana Rožanc, doma iz Lokve, vprašala svojo prijateljico, s katero se je sprehajala po Trgu enotnosti v Trstu. Namesto pričakovanega odgovora je na svojem mehkem in nežnem dekliškem obrazu začutila močan udarec trde pesti, ki ji je glavo zasukal tako močno, da se je opotekla, izgubila ravnotežje in obležala na kamnito tlakovanih tleh.»Sciava, qui si parla soltanto italiano,« je v boleči omami slišala vreščeči glas italijanskega škvadrista v črni srajci, medtem ko si je z ustnic in nosu brisala kri. Za hip je pozabila, da domačega jezika ne sme uporabljati. Da mora, kot oseba nižjega slovanskega ...