Dolga pot v demokracijo

Globalni premiki v svetu in spremenjeni odnosi med članicami EU zahtevajo, da Slovenija oblikuje novo strategijo, če naj ohrani svojo suverenost in gospodarsko uspešnost v okoliščinah prihajajoče globalne ekološke in gospodarske krize. Novo strategijo lahko oblikujemo le na osnovi kritične analize sedanjega stanja nas kot družbe in kot države