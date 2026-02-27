Nevladniki namesto strank: nov model dolgega pohoda skozi evropske institucije

Bilo je kakšnih petdeset let po sovjetski oktobrski revoluciji in dobri dve desetletji po koncu druge svetovne vojne. Ameriške sile so uničevale Vietnam, vzhodnonemški režim je Berlin razdelil z zidom, zavedanje nacistične preteklosti je pronicalo v stališča nemške mladine. Na obzorju je bil vzpon študentskega gibanja. Leta 1967 je nemški sociolog in študentski aktivist Rudi Dutschke skoval protislovno besedno zvezo: dolg pohod skozi institucije. Šest desetletij pozneje je dolgi pohod skozi labirinte Evropske unije uspel.