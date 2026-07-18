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    Dolgo poletje: zakaj se s knjigami počutimo bolj razumljene kot v šoli

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    30:23
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Carl Gustav Jung je nekoč dejal, da je srečanje dveh osebnosti podobno stiku dveh kemičnih snovi; če med njima pride do reakcije, se po tej obe spremenita. S knjigami je podobno – verjamem, da dobra zgodba spremeni čustvovanje, spremeni možgane. Moja knjižna polica za poletno branje je kot nevestina obleka; na njej je nekaj novega, nekaj starega, nekaj izposojenega in veliko modrega. Ko sestavljam seznam za dopustniško branje, postanem neskončno požrešna, s sabo bi vzela čim več knjig in poleg njih še kindle, ponavadi pa kupim nekaj novih naslovov še med potjo na samotni otok. Ob tem se rada spomnim zgodbe iz knjige Alberta Manguela o zgodovini branja, v kateri opisuje perzijskega vladarja iz 10. stoletja, ki je po puščavi vedno potoval s svojo knjižnico, ki je obsegala kar 117.000 ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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