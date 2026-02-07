Dolgoročni let Domna Prevca: med poezijo v zraku in zavistjo na tleh

Včasih se počutiš kot Ljubljana brez snega. Zadnja pesem iz ciklusa snežnih pesmi. Zaključil sem ga. Končal. Ciklus. Snega pa od nikoder. Tako je to, če pišeš o snegu, ki več ne pada tako nizko; morda zato, ker smo preveč nizkotni, ne vem. Morda.

Drugače pa je zadnje čase poezija ves čas v zraku, sploh kadar leti Domen Prevec, ki se nikakor noče spustiti na realna tla. Vsaj nekdo. Kako lepo je videti, da tako vztrajno kljubuje zakonom težnosti. Pa še naš fant, za povrh. Gledam njegov obraz, ko sedi na zaletnem mestu, in vse bolj me spominja na Roka Petroviča, na tisti njegov odsoten pogled, preden se je pognal po strmini navzdol. Tudi Domen je dobil nekaj tiste odmaknjenosti, ali še bolje zamaknjenosti, tako značilne za smučarje, ki so našli svojo linijo; nihče več ga ne more zmotiti, niti sam sebe ne, kar je tudi pogoj za ohranjanje stabilnosti.