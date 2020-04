Dolgovi in samo dolgovi

Ne vemo veliko o tem, kaj se je zgodilo, ko so Firence poleti 1631 po šestih mesecih ukinile karanteno, ki so jo uvedli zaradi bubonske kuge. O ekonomskih učinkih pandemije za severno Italijo in italijanska mesta ni natančnih podatkov. Toda zgodovinarji in ekonomisti vedo, da so bile posledice, ki so prizadele Evropo, najhujše za Italijo. Začel se je njen ekonomski zaton, ki je trajal celotno 17. stoletje. Čeprav so gospodarske težave, z brezposelnostjo in lakoto vred, zaznamovale že desetletja pred kugo – največja kriza je pestila tekstilno industrijo in Firence so bile njen center –, je bila epidemija tista, ki je ...