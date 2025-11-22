Dom bolj nevaren, kot če ponoči hodi sama

Lani so se organi pregona ukvarjali s 4182 prijavami različnih oblik nasilja nad ženskami, največji delež teh so predstavljali primeri nasilja v družini (1370) in grožnje (1197). »Število prijav ne kaže dejanskega stanja. Kdor razume dinamiko tega nasilja, ve, da je to le vrh ledene gore. Za to, da dobijo žrtve moč, da spregovorijo, je nujno ozaveščanje,« je poudarila Marceline Naudi, nekdanja članica strokovne skupine Sveta Evrope za spremljanje izvajanja istanbulske konvencije (Grevio), ki bo glavna tuja gostja na nacionalni konferenci ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami 25. novembra na Brdu pri Kranju.