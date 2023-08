Donald Trump gre res pred sodišče

V nadaljevanju preberite:

Če sta v ZDA merilo svobode govora Rudy Giuliani in Donald Trump, v Sloveniji pa Janez Janša in njegov propagandni stroj, potem ni čudno, da se ponovno odpira vprašanje konceptualne demokracije. V ZDA so morali ugotoviti, da je Giulianijevo in Trumpovo postavljanje svobode govora, četudi laži, nad vladavino prava, preizkus, na katerem bo demokracija obstala ali pa je ne bo več moglo biti.